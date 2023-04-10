️У понеділок, 10 квітня, мережею почав поширюватись ролик, на якому жінка в Одесі – очевидно, працівниця магазину – слухала гучно російські пісні. Власне, зауваження їй зробила молода дівчина, апелюючи до закону та того факту, що триває повномасштабна війна. Про це інформує 24 Канал з посиланням на анонімні телеграм-канали.

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"Чому ви докопуєтесь?"

Варто сказати, що молода дівчина дуже ввічливо та зрозуміло пояснила, чому варто вимкнути російські пісні, що лунали в залі одного з магазинів торгового центру.

Скажіть, будь ласка, це ваша музика грає? Вимкніть, будь ласка. У нас в Україні за законодавством заборонено використання російської музика в громадських місцях. Магазин – це громадське місце. Це не ваш дім, не ваш будинок,

– чути на відео.

Окрім того, прослухавши ролик, не можливо не зауважити хамської манери жінки, що на відріз відмовлялась вимикати російські пісні. Власне, грали в залі магазину такі "шедеври" як "Не плач" групи "БумерR" та "Кайфую без тебе" виконавця Batrai.

Чому ніхто нічого не каже, а ви докопуєтесь. Усім все одно… І що, що у нас триває війна? Не треба на цьому зациклюватись,

– говорила жінка.

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Зверніть увагу! Закон, до якого апелювала дівчина, був підписаний президентом ще в липні 2022 року. У ньому загалом йдеться про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (тобто Росії). Ознайомитись з цим законодавчим актом ви можете за посиланням.

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