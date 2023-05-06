Конфлікт сталось на вулиці Сєрова. Кадри оприлюднили у місцевих телеграм-каналах, повідомляє 24 Канал.

До речі "Не треба зациклюватись на війні": у магазині в Одесі відмовились вимикати російську музику

Очевидці стверджують, що чоловіка забрала патрульна поліція, але вже через 30 хвилин він прийшов назад.

На опублікованому відео справді видно, як чоловік зриває український прапор, що висів в кутку подвір'я. Сусіди у цей момент стоять збоку та знімають свавілля.

Чому чоловік зірвав прапор

Згодом з'явилося відео з поясненнями чоловіка, який зірвав прапор. До речі, стверджують, що на нього порушили справу за статтею про наругу над державними символами.

За його словами, прапор навмисно повісили сусіди, щоб закрити камеру і позбавити можливості фіксувати їхнє свавілля, яке вони влаштовують у дворі.

До слова, на опублікованих фрагментах відео знято стрілянину, предмети, що летять, у вікна.

Ще один скандал в Одесі

10 квітня у мережі поширили ролик, на якому жінка в Одесі слухала гучно російські пісні. Власне, зауваження їй зробила молода дівчина. Вона нагадала про мовний закон та той факт, що триває повномасштабна війна.

Однак жінка перейшла на хамство. Вона заявила, що дівчина до неї докопується. Мовляв, на війні не треба зациклюватись.