Мужчина говорил, что Россия не проигрывала войн и что мы должны быть с ней, а не с Европой. Соответствующее видео с извинениями уже обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Скандальный таксист из Одессы уже извинился

Так, мужчина восхвалял "русский мир" и рассказывал, что видео, где россияне отрезают голову украинскому пленнику – фейковое. По его словам, Путин для него – "один из лучших политиков", и нам, украинцам, "надо держаться за Россию".

После разговора с СБУ он извинился за свои слова.

Хочу принести извинения гражданам Украины, военным ВСУ, матерям погибших воинов за то, что негативно высказывался в отношении Украины и не верил в победу нашей страны. Мне досадно за все. Я переосмыслил свою политическую позицию и в дальнейшем обещаю не поддерживать агрессию России. Я люблю свое государство и готов поддерживать и помогать украинскому народу,

– сказал таксист.

Отметим, что мужчине уже сообщили о подозрении и отправили в СИЗО. Ему грозит уголовное дело по статье об оправдывании вооруженной агрессии России.

Извинения таксиста из Одессы: смотрите видео

Что известно о скандале, в который вляпался таксист

На ранее опубликованном видео можно увидеть, что таксист рассказывал пассажирам о "гениальности" российского диктатора Владимира Путина. Также он выражал поддержку вторжению России в Украину.

Высказывания таксиста об Украине: смотрите видео

Другой подобный случай

Ранее таксист из Одессы также вляпался в скандал – он обвинил в войне США. Также водитель начал жаловаться на "ущемление" украинца в своей стране, и рассказывал, что всю жизнь говорил по-русски, и что вырос он в Одессе.

По словам мужчины, "Америка всю жизнь войны начинает". А на замечание о нападении России на Сирию он ответил, что это она так "освободила" страну.