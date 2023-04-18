Чоловік казав, що Росія не програвала війн та що ми маємо бути з нею, а не з Європою. Відповідне відео з вибаченнями вже оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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Скандальний таксист з Одеси вже вибачився

Так, чоловік вихваляв "руській мір" та розповідав, що відео, де росіяни відрізають голову українському полоненому – фейкове. За його словами, Путін для нього – "один із найкращих політиків", і нам, українцям, "треба триматися за Росію".

Згодом після розмови з СБУ він вибачився за свої слова.

Хочу вибачитися перед громадянами України, військовими ЗСУ, матерями загиблих воїнів за те, що негативно висловлювався стосовно України та не вірив у перемогу нашої країни. Мені прикро за все. Я переосмислив свою політичну позицію та й надалі обіцяю не підтримувати агресію Росії. Я люблю свою державу та готовий підтримувати та допомагати українського народу,

– сказав таксист.

Зауважимо, що чоловіку вже повідомили про підозру і відправили в СІЗО. Йому загрожує кримінальна справа за статтею про виправдовування збройної агресії Росії.

Вибачення таксиста з Одеси: дивіться відео

Що відомо про скандал, в який вляпався таксист

На раніше опублікованому відео можна побачити, що таксист розповідав пасажирам про "геніальність" російського диктатора Владіміра Путіна. Також він висловлював підтримку вторгненню Росії в Україну.

Висловлювання таксиста про Україну: дивіться відео

Інший подібний випадок

Раніше таксист з Одеси також вляпався у скандал – він звинуватив у війні США. Також водій почав скаржитися на "ущімлєнія" українця у своїй країні, і розказував, що все життя говорив російською, і що виріс він в Одесі.

За словами чоловіка, "Амєріка всю жизнь войни начінаєт". А на зауваження про напад Росії на Сирію він відповів, що це вона так "асвабаділа" країну.