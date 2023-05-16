У вівторок, 16 травня, у Держбюро розслідувань зазначили, що оголосили про підозру одному з керівників 501 Окремого батальйону морських піхотинців ЗСУ, через якого, ймовірно, 277 бійців опинились в полоні. Відомо, що від лютого 2022 року вони боронили Маріуполь на Донеччині.

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Деталі справи

У правоохоронній структурі згадали, що у квітні минулого року пропагандистські ЗСУ ворожої держави поширювали інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному місті у Донецькій області.

Однак слідство переконане, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Власне, він і почав вмовляти командира припинити оборону.

Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що було віддано наказ 277 військовослужбовцям батальйону щодо "передислокації". Закінчилась вона переправленням до донецької квазіреспубліки – себто полоном на окупованій Донеччині.

Військових ввели в оману, тому й вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон,

– написали у ДБР.

Також там констатували, що ухвалили рішення про закриття проваджень стосовно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за ранішою підозрою у дезертирстві.

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Зверніть увагу! Після цього "інциденту" начальник батальйону свою зрадницьку діяльність продовжив, адже агітував і далі українських захисників здаватися у полон. Слідство ведеться за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. У ній йдеться про державну зраду. У разі доведення провини, керівнику батальйону загрожує довічне ув'язнення.

"Волонтерка" з Луганщини

Нема сумніві у тому, що після перемоги та повернення нашої держави до кордонів 1991-ого року усіх зрадників, колаборантів та покидьків буде покарано згідно із законодавством.

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Зокрема, справедливий вирок повинен бути ухвалений щодо 18-річної зрадниці Ірини Стремилової, яка каже, що вона "волонтерка", однак насправді допомагає окупантам на Луганщині видавати пропагандистську газету та збирає гроші на одяг загарбникам.

Про неї детально розповідав 24 Канал у цьому матеріалі.