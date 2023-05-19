Виданню повідомили в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Львівській області, що інцидент трапився орієнтовно о 22:00 18 травня. Стрілянина відбулась на проспекті Червоної Калини у Львові.

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Що трапилось між військовим та правоохоронцем

Відомо, що озброєний правоохоронець увірвався в автівку військового і розпочав стрілянину.

В салоні автомобіля, який належить військовослужбовцю, відбувся постріл. Стріляли з пристрою для відстрілу гумових куль, який належить працівникові правоохоронного органу,
– розповіли в ДБР.

Слідчі територіального управління ДБР у Львові:

  • виїхали на місце події;
  • провели необхідні слідчі дії;
  • зафіксували слідову інформацію;
  • вилучили пістолет з магазином і двома патронами та гільзу.

За даними ДБР, військовий, який є власником авто, подав заяву про припинення розгляду повідомлення про постріл. Проте таки відкрили кримінальну справу за фактом хуліганства.


У Львові правоохоронець стріляв у машині військового / Фото Ігоря Зінкевича

"Буде проведено всебічне та повне розслідування, за результатами якого надано оцінку дій кожної особи, що причетна до цієї події", – запевнили в ДБР.

Вони також пояснили, що внаслідок пострілу ніхто не постраждав, однак про причину конфлікту наразі немає інформації.


Військовослужбовець подав заявку про припинення розгляду повідомлення про постріл / Фото Ігоря Зінкевича

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