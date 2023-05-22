Детали сообщили в ГСЧС Украины на Волыни. Там отметили, что в 17:48 получили сообщение, что девушка висит на высоте более 2,5 метров.
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Она держалась за провода электроснабжения и, похоже, не ожидала спасения.
Спасатели городской 25-й Государственной пожарно-спасательной части подъехали к человеку на пожарном автомобиле, смогли оперативно снять его с опасного места и передали медикам. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители,
– отметили в пресс-службе ГСЧС.
Что именно девушка делала на электрических проводах и как туда вылезла – пока неизвестно. Однако "акробатку" успешно спасли.
Как спасатели спасли девочку в Луцке: смотрите видео
Инцидент в Луцке / Фото ГСЧС
Как на это реагируют в соцсетях
Пользователи соцсетей под обнародованным в токтоке видео оставляли свои смущенные и гневные комментарии. В частности, они говорят:
- "Раст ее, лелеешь, а оно потом разгуливает на проводах";
- "Как много вопросов и как мало ответов";
- "Мне кажется, спасатели ли в конце биться с ней начали?";
- "Одни выберут из последних сил еще хоть каплю жизни, а другие так пренебрегают таким даром жить";
- "Наши спасатели как обычно на высоте".
Тем временем в Киевской области двое подростков устроили себе опасные развлечения – они катались на крыше грузовых вагонов. В результате один из ребят попал в больницу. К счастью, подросток выжил. Подросток находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.