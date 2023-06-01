Як зазначив начальник пресцентру Національної академії Держприкордонслужби України Іван Галкін у коментарі 24 Каналу, хлопець ніс службу в добовому наряді.

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Що відомо про загибель курсанта

У курсанта було вогнепальне поранення. На місце події одразу ж викликали правоохоронців та медиків. Батьків хлопця вже проінформували про його загибель.

У мережі пишуть, що курсант 2004 року народження. Родом із села Маниківці, що в Хмельницькому районі. Його схарактеризували позитивно. Відомо, що він був спортсменом. Його старший брат служить в одному зі спецпідрозділів. Закінчив також прикордонну академію.

Знайшли тіло з ознаками вогнепального поранення. Насильницьких дій відносно нього не було. Хлопчина був роботящий, розумний, спортсмен. Попередньо, у нього був конфлікт з батьком,

– пишуть у мережі.

Зверніть увагу! 24 Канал не може підтвердити або спростувати цю інформацію. Основні версії події мають встановити слідчі.

Усі обставини подій, що сталися, встановлюють правоохоронці. Проводять усі необхідні слідчі дії.

Загибель курсанта у Львові

19 березня стало відомо, що курсант Львівського державного університету внутрішніх справ загинув під час караулу на посту. У мережі повідомляють, що хлопець застрелився. У телеграм-каналах повідомляли про самогубство студента.

Крім того, в мережі поширюють інформацію, нібито загиблий залишив записку. Там він начебто вказав причини свого вчинку та детально описав ситуацію про керівників та факультет. Проте самі курсанти невпевнені, чи це правда, оскільки "записка десь зникла".