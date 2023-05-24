Про страту цивільного чоловіка розповів очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Чоловіка стратили в рідному селищі

Окупанти повісили чоловіка на Сватівщині за його проукраїнську позицію. За словами Лисогора, російські загарбники постійно тиснули на українця та тягали на допити, хотіли зламати.

Однак чоловік не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Стратили його в рідній Нижній Дуванці.

При деокупації територій проводитимуть ретельні стабілізаційні заходи. Запевню, що кожного ката та колаборанта покарання знайде! А якщо не загинуть на полі бою чи від куль власних заградзагонів і встигнуть втекти – щодня просинатимуться в страху,

– написав Лисогор.

Яка ситуація у Луганській області

Голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Луганської області Роман Власенко 24 травня розповів, що: