Так, обвинувальний акт стосовно окупанта вже скерували до суду. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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Окупант жорстоко вбив жінку в Ізюмі

Як стало відомо, 39-річний російський майор під час окупації Ізюму неодноразово чіплявся до 36-річної українки, яка ніяк не реагувала на його "компліменти".

2 червня жінка підійшла до штабу російських терористів, оскільки хотіла зателефонувати своєму брату з Івано-Франківської області. Саме у цьому місці був WI-FI. Скориставшись нагодою, майор вирішив помститися жінці за відмову та вистрілив їй прямо у груди. На жаль, вона померла.

За даними поліції, вбивцею є заступник командира батальйону по озброєнню військової частини 62892, військовий 245-ого гвардійського мотострілкового полку Росії.



Підозрюваний окупант / фото поліції

Що загрожує загарбнику

Окупанту вже повідомили підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.



У Росії окупант має жінку / фото поліції

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