3 російські загарбники вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини. Їхня особи вже встановлені – воєнні злочинці входять до складу 99-го артилерійського полку збройних сил Росії.

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Росіяни погрожували розстріляти її сім'ю

Навесні 2022 року 3 російських загарбників увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів Харківської області, де проживала дівчина разом із сім’єю.

У прокуратурі зауважили, що спочатку росіяни погрожували зброєю, а потім почали стрілянину з автоматів в бік господарських приміщень.

Після цього підозрювані наказали віддати їм всі засоби зв’язку для перевірки. Переконавшись, що це цивільне населення, російські військові залишили домоволодіння. Ввечері цього ж дня вони повернулися, наказали родичам дівчини залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили до БТР та повезли до одного з будинків, де їх очікував командир.

Вони закрили дівчині очі капюшоном, щоб вона не розуміла куди її везуть та не запам‘ятала маршрут. По дорозі російські військові розпочали оголювати дівчину. Коли окупанти прибули до будинку, де перебував командир, вони по черзі ґвалтували потерпілу. При цьому командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим.

Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів для притягнення ґвалтівників до відповідальності. Внаслідок сексуального насильства потерпіла жінка травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

СБУ розшукує місцеперебування цих злочинців

Правоохоронці ідентифікували окупантів-ґвалтівників:

43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії ЗВО збройних сил Росії.

20-річний рядовий, який був водієм.

24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

Воєнні злочинці: фото Офіс Генпрокурора

Слідчі Служби безпеки вже повідомили про підозру зловмисникам за частиною 2 статті 28 й частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони встановлюють місця перебування фігурантів, щоб притягнути їх до відповідальності.