Резонансною історією поділилась в інстаграмі одна з користувачок. 25-річна Оксана Шевченко каже, що переслідування розпочалось після того, як вона замовила доставку продуктів, пише 24 Канал.

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Деталі справи

Після отримання замовлення кур'єр почав писати та дзвонити дівчині у соціальних мережах. Згодом хлопець надіслав Ксенії фото свого статевого органа та погрожував зґвалтуванням.

Київський кур'єр погрожує дівчині зґвалтуванням / Скриншот

Після моєї відмови у знайомстві з кур'єром, він почав дзвонити і писати мені в різні месенджери, погрожуючи зґвалтуванням і вбивством, став сталкерити мене в соціальних мережах і пише однакові погрози з різних акаунтів у телеграмі,

– написала вона.

Жителька столиці розповіла, що кур'єр намагався зламати її акаунти та мобільний банкінг.

Погрози кур'єра / Скриншот

Як згодом виявилося, у такій же ситуації опинились ще декілька клієнток. Усі вони кажуть, що замовлення отримували від одного й того ж кур'єра.

Кур'єр систематично погрожував дівчатам / Скриншот



Експрацівник Glovo нагадує про себе клієнткам / Скриншот

Дівчата написали заяву в поліцію

Після розголосу ситуації Оксана та ще двоє киянок написали заяви до поліції. Правоохоронці зареєстрували звернення у журналі єдиного обліку та встановлюють всі обставини інцидентів.



Потерпілі звернулись по допомогу у поліцію / Скриншот

У компанії Glovo вже прокоментували резонансну подію. Там зазначили, що кур'єра заблокували, як тільки стало відомо про його погрози клієнткам. Також у компанії наголосили, що така поведінка їхніх працівників є прямим порушенням правил платформи.



В компанії відреагували на скандал / Скриншот

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