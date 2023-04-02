Резонансной историей поделилась в инстаграмме одна из пользователей. 25-летняя Оксана Шевченко говорит, что преследование началось после того, как она заказала доставку продуктов, пишет 24 Канал.

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Детали дела

После получения заказа, курьер начал писать и звонить девушке в социальных сетях. Впоследствии парень прислал Ксении фото своего полового органа и угрожал изнасилованием.

Киевский курьер угрожает девушке изнасилованием / Скриншот

После моего отказа в знакомстве с курьером, он начал звонить и писать мне в разные мессенджеры, угрожая изнасилованием и убийством, стал сталкерить меня в социальных сетях и пишет одинаковые угрозы из разных аккаунтов в телеграмме,

– написала она.

Жительница столицы рассказала, что курьер пытался сломать ее аккаунты и мобильный банкинг.

Угрозы курьера / Скриншот

Как позже оказалось, в такой же ситуации оказались еще несколько клиенток. Все они говорят, что заказы получали от одного и того же курьера.

Курьер систематически угрожал девушкам / Скриншот



Эксработник Glovo напоминает клиенткам / Скриншот

Девушки написали заявление в полицию

После огласки ситуации Оксана и еще двое киевлянок написали заявления в полицию. Полицейские зарегистрировали обращение в журнале единого учета и устанавливают все обстоятельства инцидентов.



Потерпевшие обратились за помощью в полицию / Скриншот

В компании Glovo уже прокомментировали резонансное событие. Там отметили, что курьера заблокировали, как только стало известно о его угрозах клиенткам. Также в компании подчеркнули, что такое поведение их работников является прямым нарушением правил платформы.



В компании отреагировали на скандал / Скриншот

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