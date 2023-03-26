Местный журналист связался с папой девушки. Он готов подавать апелляцию на решение суда.
Кстати говоря У девочки даже адвоката не было: украинцы ошеломлены делом о групповом изнасиловании
Я побеседовал с папой девушки. Он готов бороться до конца и подавать апелляцию на решение суда,
– написал журналист.
Кто уже заинтересовался делом
- Дело разлетелось по всей стране. Ее взяли под контроль Офис Генпрокурора и Высший совет правосудия. Правозащитник Маси Найем заявил, что готов собрать группу адвокатов для защиты девушки и подготовки апелляции.
- Телеведущая Мария Ефросинина нашла для девушки одного из лучших психологов Украины, которая поможет девушке пережить произошедшее.
- Глава Закарпатской ОВА Виктор Никита также возмущен решением суда об изнасиловании девочки. В ОВА призывают родителей и детей не умалчивать о таких инцидентах.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец тоже принял дело под свой контроль.
Изнасилование в Закарпатье: что известно
В Закарпатье суд вынес приговор трем подросткам, которые летом 2021 года изнасиловали 14-летнюю девочку. Это произошло в селе Верхние Ворота
Злоумышленники тогда снимали все на телефон и распространили видео в сети. Возмущает приговор для подростков. Суд назначил трем обвинителем приговор в виде 5 лет тюрьмы. Однако они были освобождены от отбывания наказания из-за того, что они несовершеннолетние, назначив испытательный срок на 2 года.