Місцевий журналіст зв'язався з татом дівчини. Він готовий подавати апеляцію на рішення суду.

До речі У дівчинки навіть адвоката не було: українці приголомшені справою про групове зґвалтування

Я поговорив з татом дівчини. Він готовий боротись до кінця і подавати апеляцію на рішення суду,

– написав журналіст.

Хто вже зацікавився справою

Справа розлетілась по всій країні. Її взяли під контроль Офіс Генпрокурора та Вища рада правосуддя. Правозахисник Масі Найєм заявив, що готовий зібрати групу адвокатів для захисту дівчини і підготовки апеляції.

Телеведуча Марія Єфросиніна знайшла для дівчини одного з найкращих психологів України, яка допоможе дівчині пережити те, що сталось.

Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита також обурений рішенням суду щодо зґвалтування дівчинки. В ОВА закликають батьків та дітей не замовчувати такі інциденти.

Омбудсмен Дмитро Лубінець теж взяв справу під свій контроль.

Зґвалтування на Закарпатті: що відомо

На Закарпатті суд виніс вирок трьом підліткам, які влітку 2021 року зґвалтували 14-річну дівчинку. Це сталось у селі Верхні Ворота

Зловмисники знімали тоді все на телефон та поширили відео в мережі. Обурює вирок для підлітків. Суд призначив трьом обвинувачем вирок у вигляді 5 років ув'язнення. Однак їх звільнили від відбування покарання через те, що вони неповнолітні, призначивши випробувальний термін на 2 роки.