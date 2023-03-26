Українці висловлюють обурення рішенням суду: зірки, військові, політичні діячі поширюють дописи про недоброчесність судді. Як зазначають небайдужі, необхідно надати розголосу цій справі, аби оскаржити вирок "корумпованої" судді. 24 Канал розповідає, що відомо про справу.

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Скільки коштує ваша совість, пані суддя: українці обурені рішенням

"Скільки коштує ваша совість, пані суддя" – саме під цим хештегом наразі в мережі поширюють допис української телеведучої, громадської діячки Маші Єфросиніної про несправедливість вироку Воловецького районного суду щодо трьох підлітків.

Хлопців визнали винними у сексуальному насильстві щодо неповнолітньої. Однак, суддя призначила покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з умовним терміном 2 роки.

В парламенті пропонують зміни до Кримінального кодексу

На це також відреагувала народна депутатка Інна Совсун. Зважаючи на рішення суду вона повідомила, що депутати подали законопроєкт №9093, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу в частині про укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення.

Класні керівники допомогли відмазати ґвалтівників

Своєю чергою головна редакторка науково-популярного ресурсу "Гендер в деталях" Тамара Злобіна прокоментувала не лише вирок судді, а й той факт, що йому відмазати хлопців допомогли "характеристики" від класних керівників.

Вчителі, які дали позитивну характеристику ґвалтівникам, судді, які дали умовне покарання і сміху вартий штраф, – насправді відмазали злочинців від відповідальності, погіршили кримінальну обстановку в Україні, підтримали й заохотили культуру насильства над жінками, культуру зґвалтування. Всі вони співучасники злочину. Замість того, щоб займатися профілактикою злочинності, заохочують її відсутністю належного покарання та осуду. Вони мають бути за таке покарані та відсторонені від роботи,

– написала Тамара Злобіна.

Підлітки вчинили групове зґвалтування і зняли це на відео: що відомо про кричущий злочин

Злочин стався ще 24 серпня 2021 року у селі Верхні Ворота на Закарпатті. Троє неповнолітніх хлопців, затягнули дівчину у підвал і вчинили щодо неї "дії сексуального характеру", як це охарактеризував суд. Окремі епізоди своїх дій підлітки знімали на відео.

14 вересня того ж року до поліції звернулась бабуся потерпілої. Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк повідомила Суспільному, що за фактом зґвалтування неповнолітньої, вчиненого групою осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження.

Зверніть увагу! Санкції статті, за якою було відкрите кримінальне провадження, передбачають до 12 років позбавлення волі.

Зазначають, що на допиті дівчина підтвердила факт зґвалтування. Поліцейські встановили та розшукали причетних до злочину: двох 15-річних та 14-річного підлітків, зібрали докази та повідомили їх про підозру у скоєнні групового зґвалтування неповнолітньої особи.

Яке рішення прийняв суд

16 березня 2023 року Воловецький районний суд визнав підлітків винними, їм призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Дії обвинувачених кваліфікували не як зґвалтування, інформація про що поширюється на різних інтернет-сайтах, а за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України – вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи (сексуальне насильство), вчинене групою осіб щодо неповнолітньої особи,

— заявили в суді.

Яким чином "виправдали" кривдників

У Закарпатській обласної прокуратурі зазначили, що "у суді дівчина факт зґвалтування не підтвердила", а "суд зважав на те, що особи є неповнолітніми, раніше не судимими, визнали вину та розкаялись".

Місцеві ЗМІ також повідомили, що суд при ухваленні рішення спирався "на позитивні характеристики" які обвинуваченим надали представник служби у справах дітей та класні керівники.

Зокрема, педагоги Верхньоворітського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Софії Малильо написали, що "скарг на поведінку учнів не було". Вони вважають ув'язнення занадто суворим покаранням.

Дівчинка не мала навіть адвоката

Відомо, що у дівчинки в суді не було адвоката.

Зверніть увагу! Інтереси потерпілої в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради, в якій мати одного з ґвалтівників працює секретарем.

Наразі у прокуратурі вивчають можливість оскарження вироку. На це є 30 днів з дня рішення суду.

Українці продовжують обурюватись і створювати резонанс у справі

Керівниця проєкту Генератор ідей Олена Пшенична також здивована діями викладачів та керівництва навчального закладу.

Дивлюся інтерв'ю директорки школи, яка за місяць після зґвалтування невинним телятком кліпає в камеру і каже: "Та то ж на канікулах було, ми не знали". А те, що відео зі зґвалтуванням (так, ушльопки все зняли, завантажили в інтернет і поширили в школі) місяць гуляло між школярами, директорку не бентежить. Потім відео директорка очевидно побачила. Тільки от чомусь це не завадило класним керівникам хлопців і шкільному психологу написати кривдникам позитивні характеристики,

— пише Пшенична.

"Моліться, щоб вас посадили"

Командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" теж не зміг пройти повз інцидент. Він теж родом із Закарпаття і є батьком чотирьох неповнолітніх дівчат. Його така несправедливість обурила.

Як батько чотирьох неповнолітніх дівчат, я збентежений ситуацією, яка сталася у моєму рідному Закарпатті навколо 14-літньої дитини й рішення суду, яке днями було прийняте,

– записав відеозвернення військовий.

Військовий наголосив, що рішення суду є зовсім не справедливим. Своїм відеозверненням він хоче:

вернути увагу суспільства щодо досягнення рівнів загальноукраїнського резонансу і недопущення подальшого негативного розвитку події;

з метою попередження всіх учасників процесу, які вже зробили свою "чорну роботу", і які можуть ще зробити.

"Не руйнуйте хлопцям життя, вони засвоїли помилку"

Лікар-психіатр, автор популярного ютуб-каналу "Подкаст-терапія" Спартак Суббота звернув увагу на мотив батьків, які вочевидь "відмазали" хлопців від відповідальності.

Не руйнуйте хлопцям життя, вони засвоїли помилку. Захисники хлопців у цій ситуації оперують саме таким аргументом, мовляв, вони все зрозуміли та не варто їм псувати життя, або якщо вони відбуватимуть покарання в колонії, то точно "вийдуть злочинцями". У мене виникає інше питання: а зраз вони не злочинці? І наскільки ми готові жити в суспільстві, яке пробачає злочин та не може і не хоче захистити постраждалих,

– риторично запитав Спартак Суббота.

Він переконаний: "рятувати життя злочинців коштом життя інших людей – має надто велику ціну. Безкарність розбещує, і про це варто пам'ятати. За злочином має бути йти неминуче покарання".

Увага! За даними ВООЗ, приблизно 1 із 3 жінок зазнає сексуального домагання протягом свого життя. Лише 10% жінок звертаються до відповідних структур із заявою про зґвалтування, що фактично унеможливлює коректну статистику постраждалих.