24 березня на сайті президента Зеленського з'явився указ про відповідне призначення, передає 24 Канал.

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Калашник офіційно став главою КОДА

Зазначимо, що ще 11 березня Кабінет міністрів України погодив призначення Миколи Калашника головою Київської ОВА (ОДА). З 1 січня він виконував обов'язки очільника КОВА.

З 13 грудня 2024 року до 1 січня 2025 року Калашник обіймав посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації.

Калашник працював першим заступником голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 2020 – 2024 роках, а також тимчасово виконував обов'язки голови цієї адміністрації.

Микола Калашник відреагував на указ Зеленського. Посадовець заявив, що для нього – "велика честь і водночас значна відповідальність — працювати на благо Київщини".

Чиновник запевнив, що у своїй роботі першочергово зосереджуватиме зусилля на забезпеченні обороноздатності регіону та підтримці ЗСУ.

Калашник перерахував свої завлання на новій посаді. "Серед пріоритетів – економічний розвиток, підтримка соціальної сфери, створення комфортних умов для кожного жителя, відновлення зруйнованої інфраструктури та залучення інвестицій", – розповів посадовець.