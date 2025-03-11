Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в телеграмі.

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Микола Калашник став новим главою Київської ОВА

Кабмін 11 березня погодив призначення Калашника очільником Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації,

– повідомив Мельничук.

Від початку року Микола Калашник був тимчасовим виконувачем обов’язків голови Київської ОДА.

До цього з 13 грудня 2024 року до 1 січня 2025 року обіймав посаду першого заступника голови обласної державної адміністрації.

Калашник працював першим заступником голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у 2020-2024 роках, а також тимчасово виконував обов’язки голови цієї адміністрації.

Зазначимо, що Микола Калашник народився 22 травня 1990 року у Києві.

У 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", кваліфікація – магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2018 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Регіональне управління", кваліфікація – магістр державного управління, про що ідеться на сайті Київської ОВА.