3 российских захватчика совершили групповое изнасилование молодой женщины во время захвата части Харьковщины. Их личности уже установлены – военные преступники входят в состав 99-го артиллерийского полка вооруженных сил России.

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Россияне угрожали расстрелять ее семью

Весной 2022 года 3 российских захватчика ворвались на территорию домовладения в одном из населенных пунктов Харьковской области, где проживала девушка вместе с семьей.

В прокуратуре заметили, что сначала россияне угрожали оружием, а затем начали стрельбу из автоматов в сторону хозяйственных помещений.

После этого подозреваемые отдали им все средства связи для проверки. Убедившись, что это гражданское население, российские военные покинули домовладение. Вечером этого же дня они вернулись, приказали родственникам девушки оставаться дома, а пострадавшую силой посадили в БТР и увезли в один из домов, где их ожидал командир.

Они закрыли девушке глаза капюшоном, чтобы она не понимала, куда ее везут и не запомнила маршрут. На пути русские военные начали обнажать девушку. Когда оккупанты прибыли в дом, где находился командир, они по очереди насиловали потерпевшую. При этом командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым.

После деоккупации девушка обратилась в правоохранительные органы для привлечения насильников к ответственности. В результате сексуального насилия потерпела женщина травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы.

СБУ разыскивает местонахождение этих преступников

Правоохранители идентифицировали оккупантов-насильников:

43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО вооруженных сил России.

20-летний рядовой, являвшийся водителем.

24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины.

Военные преступники: фото Офис Генпрокурора

Следователи Службы безопасности уже сообщили о подозрении злоумышленникам по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенной по предварительному сговору группой лиц).

Они устанавливают места пребывания фигурантов, чтобы привлечь их к ответственности.