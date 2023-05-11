Так, обвинительный акт в отношении оккупанта уже направили в суд. Ему может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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Оккупант жестоко убил женщину в Изюме

Как стало известно, 39-летний российский майор во время оккупации Изюма неоднократно приставал к 36-летней украинке, никак не реагировавшей на его "комплименты".

2 июня женщина подошла к штабу российских террористов, поскольку хотела позвонить по телефону своему брату из Ивано-Франковской области. Именно здесь был WI-FI. Воспользовавшись случаем, майор решил отомстить женщине за отказ и выстрелил ей прямо в грудь. К сожалению, она скончалась.

По данным полиции, убийцей является заместитель командира батальона по вооружению воинской части 62892, военный 245-го гвардейского мотострелкового полка России.



Подозреваемый оккупант / фото полиции

Что грозит захватчику

Оккупанту уже сообщили подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Ему может грозить лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.



В России оккупант имеет жену / фото полиции

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