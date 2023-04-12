Погибшие не эвакуировались из города-крепости. Тела пожилых людей обнаружили возле развалин их дома.

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Оккупант цинично расстрелял пожилую пару в Бахмуте

Как стало известно, пожилой мужчина возвращался в разрушенный оккупантами дом. В тот момент его коварно убил российский снайпер. К расстрелянному подошла пожилая женщина, которую террорист тоже расстрелял.

Также дрон наших пограничников зафиксировал еще одно преступление российских захватчиков против мирных украинцев. После обстрела частного сектора Бахмута в объектив беспилотника попала растерянная женщина, сидевшая в разрушенном доме. Она оплакивала родного человека, тело которого осталось под завалами.

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