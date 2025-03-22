В Соединенных Штатах Америки, возможно, опасаются, чтобы Украина не занималась разработкой собственного ядерного оружия. Руководитель Центра исследований временно существующей России, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что беглец Виктор Янукович обменял последние украинские запасы обогащенного урана "на фотографию с Бараком Обамой".

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Собственное ядерное оружие

Владимир Огрызко отметил, что американская власть после ядерного разоружения требовала, чтобы наше государство избавилось от всех запасов обогащенного урана. Все потому, что их теоретически можно было использовать для создания ядерной бомбы.

Учитывая то, что мы теперь не можем полагаться на обещания о помощи со стороны США в сфере безопасности, то сейчас нам надо не давать никаких шансов кому-то управлять нами, даже после войны,

– сказал экс-министр иностранных дел Украины.

По его мнению, если на Украину снова будут давить, в частности в формировании обороноспособности, то в нашем государстве стоит выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Важно заботиться о своей безопасности, если партнеры не готовы соблюдать соглашения.

К слову, госсекретарь США Марко Рубио отреагировал на призыв Владимира Зеленского относительно возможного возвращения Украине ядерного статуса в случае непринятия в НАТО. Он отметил, что в мире должно быть меньше стран с ядерным оружием, а не больше, и эта тема неизбежно станет частью любых переговоров.