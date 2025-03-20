Утверждалось, что Украина якобы может получить выгоду от этого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Почему Трамп предлагает передать АЭС в собственность США

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что новые желания Трампа могут создать "сдерживающий фактор для обстрелов".

Видимо, несколько выгодно иметь экономические отношения с нацией, которая имеет историю способности защитить себя и своих друзей,

- сказала она.

Речь идет о том, что Россия может колебаться, или атаковать электростанцию, если ею управляют американцы.

"Когда вашей инфраструктурой управляют люди, которые знают, что делают, это сохраняет не только экономическую структуру, но и систему безопасности", – добавила Брюс.

США уже меньше говорят о соглашении по полезным ископаемым, которое "пока не рассматривается". Как отмечает издание, складывается впечатление, что администрация Трампа "создает политику на ходу" и "не следует тщательно продуманному плану".

К слову, президент Зеленский ответил Трампу, что Украина готова согласиться на помощь США. Но речь идет только о восстановлении Запорожской АЭС, оккупированной сейчас россиянами.