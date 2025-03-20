Стверджувалося, що Україна нібито може отримати вигоду від цього. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

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Чому Трамп пропонує передати АЕС у власність США

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що нові бажання Трампа можуть створити "стримуючий фактор для обстрілів".

Мабуть, дещо вигідно мати економічні відносини з нацією, яка має історію здатності захистити себе та своїх друзів,

— сказала вона.

Йдеться про те, що Росія може вагатися, чи атакувати електростанцію, якщо нею керують американці.

"Коли вашою інфраструктурою керують люди, які знають, що роблять, це зберігає не тільки економічну структуру, але й систему безпеки", – додала Брюс.

США уже менше говорять про угоду щодо корисних копалин, яка "наразі не розглядається". Як зауважує видання, складається враження, що адміністрація Трампа "створює політику на ходу" і "не слідує ретельно продуманому плану".

До слова, президент Зеленський відповів Трампу, що Україна готова погодитися на допомогу США. Але йдеться лише про відновлення Запорізької АЕС, окупованої наразі росіянами.