Прессекретарка Білого дому Левітт розповіла, що Дональд Трамп запропонував передати АЕС у власність Білому дому. Про це пише 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Це стане захистом

Дональд Трамп нібито виніс на обговорення українське електропостачання та атомні електростанції. Він висловив думку, що Сполучені Штати Америки можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в електроенергетиці та комунальному господарстві.

Зокрема, якщо США будуть володіти цими АЕС, то це буде найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп поговорили 19 березня. Днем раніше президент США мав розмову із Владіміром Путіним, у якій також обговорював ситуацію в Україні. Одним із перших кроків до припинення вогню він запропонував припинення ударів по енергооб'єктах.