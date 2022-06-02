Благодаря небезразличным местным жителям состоялись захоронения супругов. О еще одном жестоком преступлении россиян рассказал активист Юрий Самохвалов 1 июня.
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Супруги расстреляли в собственном дворе
1 июня утром в Высокополье военные РФ расстреляли гражданских, мужа и жену. В собственном дворе. Причины убийства неизвестны, многие слухи, подозрения, обвинения – писать их нет никакого смысла, поскольку двух взрослых, добрых и полностью адекватных украинцев нет. Благодаря помощи местного населения состоялись захоронения убитых,
– написал Самохвалов.
Погибший Сергей Ланевич работал в местной районной госадминистрации. Он являлся начальником управления труда и социальной защиты населения.
Трудная ситуация в Высокополье
В поселке ситуация крайне сложная. Там нет лекарства и продуктов. Оккупанты терроризируют и пытают местных жителей, а в результате вражеских обстрелов из "Градов" нет электричества, газа и питьевой воды.
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека отметила, что местные сообщают о 25 убитых гражданских . Люди пытаются скрыться с оккупированных территорий на собственном авто, но из-за запрета выезда со стороны оккупантов и нехватки топлива сделать это почти невозможно.
На временно оккупированных территориях блокируют связь
На временно занятых территориях российские кафиры принимают все необходимые меры, чтобы ограничить права и свободы граждан Украины. Почти на всей временно захваченной территории россияне заблокировали доступ местному населению к украинским операторам мобильной связи и сети Интернет.
Кстати , Россияне в форме ВСУ приходят к жителям Херсонщины: похищают тех, кто разоблачает их позиции
Кроме того, российские захватчики ограничивают передвижение людей, проводят "фильтрационные мероприятия" и усугубляют гуманитарный кризис. Также русские военные прибегают к грабежам мирных жителей.
1 июня Арестович заявил, что на оккупированной Херсонщине произошла "маленькая Буча" . Одну эту информацию еще не проверяют.