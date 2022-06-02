Завдяки небайдужим місцевим жителям відбулося поховання подружжя. Про ще один жорстокий злочин росіян розповів активіст Юрій Самохвалов 1 червня.

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Подружжя розстріляли у власному дворі

1 червня вранці у Високопіллі військові РФ розстріляли цивільних, чоловіка та дружину. У власному дворі. Причини вбивства невідомі, багато чуток, підозр, звинувачень – писати їх немає ніякого сенсу, оскільки двох дорослих, добрих та повністю адекватних українців немає. Завдяки допомозі місцевого населення відбулося поховання вбитих,

– написав Самохвалов.

Загиблий Сергій Ланевич працював у місцевій районної держадміністрації. Він був начальником управління праці та соціального захисту населення.

Важка ситуація у Високопіллі

У селищі ситуація є вкрай складною. Там нема ліків і продуктів. Окупанти тероризують та катують місцевих мешканців, а внаслідок ворожих обстрілів з "Градів" немає електрики, газу та питної води.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини зазначила, що місцеві повідомляють про 25 вбитих цивільних. Люди намагаються втекти з окупованих територій на власному авто, але через заборону виїзду з боку окупантів та брак палива зробити це майже неможливо.

На тимчасово окупованих територіях блокують зв'язок

На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти вживають усіх необхідних заходів, щоб обмежити прав та свободу громадян України. Майже на всій тимчасово захопленій території росіяни заблокували доступ місцевому населенню до українських операторів мобільного зв'язку та мережі Інтернет.

До речі Росіяни у формі ЗСУ приходять до жителів Херсонщини: викрадають тих, хто викриває їхні позиції

Окрім того, російські загарбники обмежують пересування людей, проводять "фільтраційні заходи" та поглиблюють гуманітарну кризу. Також російські військові вдаються до грабувань мирних жителів.

1 червня Арестович заявив, що на окупованій Херсонщині сталася "маленька Буча". Одна цю інформацію ще перевіряють.

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