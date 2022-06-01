Тих, хто довірливо починає розповідати, хапають і вивозять в невідомому напрямку без пояснень і зв’язку.

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В оперативному командуванні "Південь" зазначають, що віроломству й застосуванню заборонених методів і форм ведення війни росіянами немає меж.

Окупанти викрадають паспортні дані

Напередодні на Херсонщині російські загарбники відключили мобільний зв'язок українських операторів. Тепер окупанти намагаються хитрощами виманити у громадян їхні паспортні дані. Роблять це через оформленням мобільних карток кримського оператора.

Це потрібно росіянам, щоб сфабрикувати псевдореферендум.

Обстріли росіян на Півдні

Від початку доби 1 червня окупанти двічі запускали безпілотники на Миколаївщині. Після цього обстріляли Очаків реактивними системами залпового вогню "Град" з Кінбурнської коси. Внаслідок обстрілів зруйновано приватний будинок та пошкоджено портовий морський буксир й іноземне цивільне вантажне судно. Попередньо відомо, що одна людина зазнала поранень.

Вночі окупанти обстрілювали Широківську та Березнегуватську громади. Вони влучили в житлові будинки та присадибні споруди, сільськогосподарську техніку. На жаль, одна людина загинула.

Успіх ЗСУ на Херсонщині

Деякі підрозділи ЗСУ здійснили успішні контрнаступальні дії на Херсонщині.Є частковий успіх, однак ситуація все одно залишається непростою. У Міністерстві оборони повідомили, що наразі окупанти намагаються утримувати зайняті рубежі на Херсонщині. Вони вже обладнують там другу й третю лінію оборони.

Аби протидіяти контрнаступу ЗСУ, 31 травня російські спецпідрозділи на Херсонщині підірвали мости через річку Інгулець в районі Давидового Броду та Великої Олександрівки.

Поблизу Добрянки, що на півночі області, диверсійно-розвідувальна група ворога спробувала прорватися у тил українських підрозділів. Однак наші стрільці дали окупантам рішучу відсіч, тому росіяни були вимушені повернутися на вихідні позиції.

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