Как отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, сегодня в Харьковской области зафиксировано более 13 200 военных преступлений, совершенных россиянами. Впрочем, на самом деле трагедий больше, ведь часто подобные инциденты объединяются в одно уголовное производство.

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Оккупанты обстреляли пару в авто, но им удалось выжить

В июне 2022 года оккупанты расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехали Валерия и Андрей, чтобы эвакуировать своих родных. Это произошло на трассе возле поселка Великая Камышеваха на Харьковщине. Российские военные цинично били по авто, хотя и знали, что там находятся гражданские.

Супругам чудом удалось выжить. Кстати, по этой шокирующей истории сняли документальный фильм "Иди за мной".

"Мужчина был очень сильно ранен, женщина пыталась ему помочь. Однако, когда он потерял сознание, пошла искать помощь. Все это видели и сняли наши военные", – сообщила корреспондентка.

Оператор дрона направил к Валерии БПЛА с запиской, в которой отметил: "Иди за мной". Военный ВСУ пытался позвать девушку за собой, чтобы увести в безопасность, поскольку машина была почти на линии столкновения.

Девушке вынужденно пришлось оставить мужа, ведь ему нужна была помощь. Однако эвакуировать его было просто невозможно из-за того, что они находились "на нуле".

У мужа было большое кровотечение из ноги. Поначалу я не увидела ранения в голову. Начала доставать из багажника любые вещи, перевязывать полотенцами, свитерами, джинсами, чтобы как-то остановить кровотечение. Потом я уже увидела, что попали в голову и пошла за квадрокоптером. Он вел меня прямо по дороге, мне стреляли в спину, возле меня взрывались мины,

– рассказала Валерия.

Андрей пришел в себя, когда пошел дождь. Сначала он спрятался в багажнике машины, а затем пешком дошел до позиций украинских военных. В то же время оккупанты видели раненого мужчину, но не оказали ему никакой помощи.

Супруги выжили после того, как их расстреляли в авто: смотрите видео

Украина знает, кто виноват в обстреле автомобиля

Наши правоохранители установили личность оккупанта, который обстрелял авто супругов. Им оказался 25-летний житель Москвы Клим Кержаев. Он командир мотострелковой роты первой танковой армии западного военного округа России.

Собрали очень много улик, что это действительно он. Есть несколько перехваченных телефонных разговоров, где он признается своей жене, что убил людей и видел, что это гражданские,

– заметила корреспондентка.

Во время разговора он рассказывает, что сначала ему показалось якобы в автомобиле две женщины и он открыл огонь. Кроме того, о своих зверствах в Украине оккупант рассказывал другу. Они называли тиром эту трассу, которую постоянно обстреливали.

Украинские специалисты провели много экспертиз, которые подтверждают причастность этого лица к обстрелу гражданского автомобиля, в частности анализ голоса. К тому же есть свидетельства военнопленного, что опознал Кержаева.