Загиблі не евакуювалися з міста-фортеці. Тіла літніх людей виявили біля розвалин їхнього будинку.
Важливо "Росіяни називали цю трасу тиром": подружжя вижило після того, як їх розстріляли в авто
Окупант цинічно розстріляв літню пару у Бахмуті
Як стало відомо, літній чоловік повертався до зруйнованого окупантами будинку. У той момент його підступно вбив російський снайпер. До розстріляного підійшла літня жінка, яку терорист також розстріляв.
Також дрон наших прикордонників зафіксував ще один злочин російських загарбників проти мирних українців. Після обстрілу приватного сектору Бахмута в об’єктив безпілотника потрапила розгублена жінка, яка сиділа у зруйнованому будинку. Вона оплакувала рідну людину, тіло якої залишилось під завалами.
Ворожий снайпер розстріляв літню пару: дивіться відео 18+
Інші злочини росіян
- Раніше російські окупанти вбили Світлану та Сергія Ланевичів з Високопілля на Херсонщині. Вони розстріляли подружжя у його власному дворі. Загиблий Сергій Ланевич працював у місцевій районної держадміністрації. Він був начальником управління праці та соціального захисту населення.
- Також на Харківщині окупанти прицільно розстріляли цивільне авто. На щастя, подружжю вдалося вижити.
- Окрім цього, російські загарбники стратили полоненого українського військового. Вони жорстоко розстріляли його після того, як він сказав "Слава Україні".
- У 2022 році ворог розстріляв колону машин, які виїжджали через КПП у Василівці, що на Запоріжжі. На щастя, водій та пасажир – живі. Їх врятувало диво.