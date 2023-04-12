Загиблі не евакуювалися з міста-фортеці. Тіла літніх людей виявили біля розвалин їхнього будинку.

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Окупант цинічно розстріляв літню пару у Бахмуті

Як стало відомо, літній чоловік повертався до зруйнованого окупантами будинку. У той момент його підступно вбив російський снайпер. До розстріляного підійшла літня жінка, яку терорист також розстріляв.

Також дрон наших прикордонників зафіксував ще один злочин російських загарбників проти мирних українців. Після обстрілу приватного сектору Бахмута в об’єктив безпілотника потрапила розгублена жінка, яка сиділа у зруйнованому будинку. Вона оплакувала рідну людину, тіло якої залишилось під завалами.

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