Согласно материалам прокуратуры, инциденты являлись частью ряда сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами 15-й отдельной мотострелковой бригады в четырех домах Броварского района Киевской области в марте 2022 года.
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По данным правоохранителей, во время неудачной попытки Кремля захватить Киев после вторжения 24 февраля, через несколько дней солдаты вошли в Бровары, где мародерили и совершали сексуальное насилие. Это была сознательная тактика террора местного населения.
Они заранее выделили женщин, скоординировали их действия и их роли,
– заявили прокуроры, ссылаясь на документы, основанные на разговорах со свидетелями и потерпевшими.
Ужасные детали зверств россиян в Киевской области
Большинство преступлений произошло 13 марта, когда солдаты "в состоянии алкогольного опьянения ворвались во двор дома, где проживала молодая семья".
"Мужчину избили металлической кастрюлей, затем заставили встать на колени, а его жену изнасиловали. Один из солдат сказал 4-летней девочке, что "сделает над ней женщину", прежде чем над ней издевались", - говорится в документах.
Семья выжила.
Прокуратура расследует и другие преступления в этом районе, включая убийства, совершенные в тот же период.
Оккупанты совершили ряд сексуальных преступлений
По данным прокуратуры, после нападения на семью двое российских военных вошли в дом по соседству, где избили пожилую пару, а также изнасиловали 41-летнюю беременную женщину и 17-летнюю девушку.
В другом доме, где проживали несколько семей, солдаты согнали всех присутствующих на кухню и изнасиловали 15-летнюю девочку и ее мать.
"Все жертвы выжили и получают психологическую и медицинскую помощь", – добавили в прокуратуре.
Отмечают, что продолжается досудебное расследование причастности высших должностных лиц в нападениях в Броварах. Это дело вовлечено в другие обвинения в систематическом сексуальном насилии со стороны русских солдат.
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Что известно о двух снайперах, причастных к изнасилованиям
По данным прокуроров, старший из них погиб, а младший по имени Евгений Чернокнижный вернулся в Россию.
Reuters пишет, что обратились в прокуратуру с просьбой назвать имена обоих солдат, они назвали лишь имя младшего военного. Но когда журналисты позвонили по номеру в онлайн-базах данных, человек, назвавшийся братом Чернокнижного, сообщил, что тот умер.
Агентство не смогло подтвердить его слова. Министерство обороны России не ответило на запрос о комментариях.