У Житомирському військовому інституті імені Корольова 1 вересня загинув курсант-першокурсник Максим Хоровський. У ЗМІ з'явилась інформація, що хлопець застрелився через дівчину.

Хоровський лише у 2020 році вступив до навчального закладу. Про його смерть повідомили на сайті військового інституту.

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Ймовірна причина загибелі

В офіційному повідомленні зазначили, що курсант загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю. Причини та обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці. Подробиць поки що не розголошують.

З сумом повідомляємо, що 1 вересня курсант набору 2020 року Хоровський Максим Андрійович загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю,

– написали на сайті інституту.

Неофіційна причина загибелі хлопця

За інформацією Fresh News, трагедія сталась під час навчань. Хлопцю на полігоні видали заряджену патронами зброю. Курсант пішов у туалет і застрелився. Як стверджують у виданні, самогубство сталось через дівчину.