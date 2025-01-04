Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що росіяни зараз мають приблизно 1,5 тисячі ракет, які б могли завдати ударів по українській території з великої дальності. Тому постійно треба бути готовим до ударів, причому повторних.

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Крилаті ракети – не найзагрозливіші

Світан зауважив, що підготовка крилатих ракет Х-101/55 до виконання бойового завдання займає близько 2 дні, якщо вони йдуть у певній групі, а якщо у масованій атаці – до тижня.

Є великі сумніви, що у росіян є готовність цих ракет, а саме їхня промаршрутизованість. Тому що як тільки відбувається дорозвідка певних цілей, ухвалюється рішення щодо виконання цього завдання,

– пояснив військовий експерт.

До уваги треба брати не перевірену іноді інформацію щодо готовності кілька десятків ракет, але варто розуміти, що у ворога в запасі понад 1,5 тисячі ракет. Якщо буде поставлено певне завдання, на думку полковника запасу ЗСУ, вони їх всі можуть запустити впродовж тижня – хвилями.

Питання у доцільності цього. Наразі незрозуміло застосування навіть 60 ракет, тому що в Україні об'єктів, по яких могли б цілитись російські ракети, не залишилось у великій кількості,

– наголосив він.

Психологічно натиснути на громадян, що живуть в Україні, не вдасться, тому що залишились найстійкіші, які готові приймати удари росіян і боротися з їхньою експансією.

Тому українцям треба постійно бути готовим до ударів, особливо балістики – ракет "Іскандер"/KN-23, "Кинджал", "Орешник". Крилаті ракети не такі загрозливі, тому що можна визначити зліт літаків, що їх несуть, пуски, їхнє заходження на українську територію. Крилата ракета – легка ціль для нашої ППО,

– зазначив Роман Світан.

До слова, британська розвідка відзначила зміну Росією тактики завдання ракетних ударів по українській території на прикладі атаки, здійсненою 13 грудня 2024 року. Тоді ворог застосував приблизно 90 ракет та 180 БпЛА. У британській розвідці припустили, що росіяни з серпня 2024 року створювали запас озброєння між ударами, щоб розпочати "більші, менш часті хвилі ударів, а не більш часті менші атаки", які були на початку року.