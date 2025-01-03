Що насправді являють собою північнокорейські ракети KN-23 з'ясували вчені Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, детально вивчивши їх уламки, передає 24 Канал із посиланням на Донбас Реалії.

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Що всередині балістики з КНДР

Вибух KN-23 відбувається в одному місці, і під час влучання майже вся ракета знищується. Однак певні уламки навіть візуально дають змогу підтвердити її походження.

Експерти підкреслюють, що уламки ракет з КНДР вирізняються від червоним від іржі кольором металу, а також низькою якістю зварювання.

Уламки KN-23 / Фото Донбас Реалії

Водночас у цих ракетах використовується західні компоненти з кількох країн. Так, у північнокорейській балістиці, яку збили у вересні на Полтавщині, виявили елементи американського, нідерландського, швейцарського та британського виробництва. Чимала частина цих компонентів потрапляє до КНДР з Китаю.

За даними ГУР, КНДР передала Росії понад 100 ракет KN-23. Близько 60 таких ракет було використано проти України.