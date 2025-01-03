Что на самом деле представляют собой северокорейские ракеты KN-23 выяснили ученые Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, детально изучив их обломки, передает 24 Канал со ссылкой на Донбасс Реалии.

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Что внутри баллистики из КНДР

Взрыв KN-23 происходит в одном месте, и при попадании почти вся ракета уничтожается. Однако определенные обломки даже визуально позволяют подтвердить ее происхождение.

Эксперты подчеркивают, что обломки ракет из КНДР отличаются красным от ржавчины цветом металла, а также низким качеством сварки.

Обломки KN-23 / Фото Донбасс Реалии

В то же время в этих ракетах используется западные компоненты из нескольких стран. Так, в северокорейской баллистике, которую сбили в сентябре на Полтавщине, обнаружили элементы американского, нидерландского, швейцарского и британского производства. Немалая часть этих компонентов попадает в КНДР из Китая.

По данным ГУР, КНДР передала России более 100 ракет KN-23. Около 60 таких ракет было использовано против Украины.