Так, "Уралвагонзавод" мог передать российской армии около 200 танков типов Т-72Б и Т-72Б1, которые были модернизированы до стандарта Т-72Б3. Также на вооружение захватчикам могли поступить от 60 до 80 новых танков Т-90М "Прорыв" и определенное количество БМПТ "Терминатор", передает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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У россиян – проблемы с изготовлением бронетехники

Очевидно то, что 260 – 280 танков – это явно малое количество, чтобы покрыть имеющиеся потери российских оккупационных войск в 3700 танков, которые были потеряны за более чем 2 года полномасштабной войны.

Кроме того, возможности у захватчиков пополнять парк бронетанковой техники за счет старых Т-72 постепенно исчерпываются.

Пока неизвестным остается, удалось ли России достичь прогресса в намерении возобновить серийное производство танков Т-80. Есть данные, что российский ВПК вроде бы таки сумел возобновить производство газотурбинных двигателей к Т-80.

К слову, ранее британская разведка подсчитала, что Россия потеряла почти 8000 единиц бронетехники с февраля 2022 года.