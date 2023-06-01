Как отметил начальник пресс-центра Национальной академии Госпогранслужбы Украины Иван Галкин в комментарии 24 Каналу, парень нес службу в суточном наряде.

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Что известно о гибели курсанта

У курсанта было огнестрельное ранение. На место происшествия вызвали правоохранителей и медиков. Родителей парня уже проинформировали о его гибели.

В сети пишут, что курсант 2004 года. Родом из села Маниковцы в Хмельницком районе. Его охарактеризовали положительно. Известно, что он был спортсменом. Его старший брат служит в одном из спецподразделений. Окончил также пограничную академию.

Нашли тело с признаками огнестрельного ранения. Насильственных действий в отношении него не было. Парень был трудолюбивый, умный, спортсмен. Предварительно, у него был конфликт с отцом,

– пишут в сети.

Обратите внимание! 24 Канал не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. Основные версии события должны быть установлены следователями.

Все обстоятельства произошедших событий устанавливают правоохранители. Проводят все необходимые следственные действия.

Смерть курсанта во Львове

19 марта стало известно, что курсант Львовского государственного университета внутренних дел погиб во время караула на посту. В сети сообщается, что парень застрелился. В телеграм-каналах сообщали о самоубийстве студента.

Кроме того, в сети распространяют информацию, что погибший оставил записку. Там он якобы указал причины своего поступка и подробно описал ситуацию о руководителях и факультете. Однако сами курсанты не уверены, правда ли это, поскольку "записка где-то исчезла". Курсант учился на втором курсе на факультете №3. Ему должно было исполниться 19 лет.

А в Житомирском военном институте имени Королева 1 сентября 2020 погиб курсант-первокурсник Максим Хоровский. В официальном сообщении отметили, что курсант погиб в результате неосторожного обращения с оружием. По информации Fresh News, трагедия произошла во время учений. Парню на полигоне выдали заряженное патронами оружие.