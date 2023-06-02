Стрілянина сталася в Одесі 1 червня в Київському районі. Жінка загинула відразу на місці інциденту, 30-річний водій – у кареті швидкої, а третього учасника, ймовірно, тренера Руслана Умарова, доставили у лікарню в важкому стані з вогнепальним пораненням.

До теми В Одесі сталася стрілянина: жінка загинула на місці, чоловік – у швидкій

В Одесі зросла кількість загиблих від стрілянини

Посилаючись на власні джерела, "Суспільне" стверджує, що третій учасник стрілянини загинув у лікарні 2 червня. Таким чином кількість загиблих зросла до 3 – серед загиблих також жінка та 30-річний чоловік.

За попередньою версією слідства, конфлікт виник між членами родини. Відомості про стрілянину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

Редакції 24 Каналу у пресслужбі поліції Одеси відмовилися коментувати подробиці.

Хто загинув під час стрілянини

Інцидент стався близько 15:00 на вулиці Левітана – саме там почули перші постріли. Потім водій Range Rover, ймовірно, Руслан Умаров почав переслідувати інший автомобіль. У міжквартальному проїзді нібито стрілянина продовжилася. Очевидці викликали на місце інциденту правоохоронців, проте врятувати 30-річного водія BMW не вдалося – він загинув у кареті швидкої допомоги.

У мережі повідомили, що перестрілка сталася між відомим тренером Русланом Умаровим та водієм його дружини. В салоні автомобіля BMW знаходилася дружина тренера – Олена. Інший чоловік – був її охоронцем.

Активіст Дем'ян Ганул опублікував записи, які буцімто надала йому донька загиблої. На аудіозаписах чутно, як чоловік погрожує й заявляє, що "охоронці не врятують". Крім того, дівчина заявила, що її мати більше ніж рік не жила з Умаровим. Вона намагалася з ним розлучитися, проте чоловік не давав згоди.