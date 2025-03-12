Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Росія намагається підвищити ставки.

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Росія намагається бити по економіці

Братчук зазначив, що Росія хоче диктувати свої умови на майбутніх переговороах і завдяки цим ударам хоче й надалі руйнувати економічну інфраструктуру, зокрема Одеського регіону, Півдня України, України та демонструє свої спроможності. Атаки "Шахедів" по Одесі й Одещині минулого тижня були пов'язані саме з енергетичною інфраструктурою, а наразі мовиться про наші морські коридори.

Вони працюють на імпорт, експорт, продовольчу безпеку. Таким чином Росія хоче надалі диктувати свої умови й на всесвітньому продовольчому ринку, який пов'язаний перш за все із зерновими. На судні, яке постраждало, загинуло 4 сирійців-членів екіпажу, мав зернові, що мали бути відвантажені до Алжиру, тож Росія демонструє свою агресію, свої бойові спроможності на тлій подій у Джидді,

- зауважив речник Української добровольчої армії "Південь".

Росія хоче убезпечити Новоросійськ

За його словами, Росія зараз програє в Чорному морі, має величезні втрати. Чорноморський флот Росії перетворився на флотилію. Він не виконує тих функцій, які мав би на думку Москви виконувати в Чорному морі. Це бісить Росію. Вона хоче повернути статус-кво в акваторії. Тут і Туреччина намагається всидіти на 2 стільцях і не хоче підсилення російського флоту.

"З іншого боку бачимо наскільки ефективно працює морська коаліція, яку очолює Велика Британія. Звідти також ці успіхи. Росія намагається убезпечити Новоросійськ, де є нафтові термінали, ракетоносії, звідти везуть українське крадене зерно. Дуже багато причин тиску на Росію з боку України. Росія, атакуючи наші порти, намагається убезпечити себе, тому війна в Чорному морі триває", – наголосив Братчук.