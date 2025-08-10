Россия существенно нарастила интенсивность ударов дронами-камикадзе на южном отрезке фронта. За последние 24 часа зафиксировано почти 670 атак – вдвое больше, чем в среднем в предыдущие дни.

На Приднепровском и Херсонском направлениях зафиксировано шесть боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.

Как Россия наращивает атаки БПЛА на Юге?

По словам Волошина, только на Херсонском направлении противник совершил 370 атак беспилотниками, тогда как ранее эта цифра колебалась в пределах 200 – 250. В целом по всему южному фронту количество ударов выросло с 400 – 450 до почти 670 за сутки.

В то же время, как отметил Волошин, количество боевых столкновений в зоне ответственности Сил обороны Юга остается небольшим. На Приднепровском и Херсонском направлениях зафиксировано шесть боев, преимущественно в попытках оккупантов установить контроль над островной зоной в дельте Днепра.

На Запорожском направлении, в частности в районе Ореховского, произошло три столкновения, во время которых российские войска пытались продвинуться в сторону Новоандреевки.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано одну атаку вблизи Малиновки. Там враг также активно применяет авиацию, нанося удары по населенным пунктам возле линии фронта.

Также враг проводит перегруппировку сил и средств, накапливает на передовых позициях личный состав штурмовых групп, чтобы в будущем через несколько дней возобновить активные штурмовые действия,

– подчеркнул Волошин.

Интенсивность артиллерийских и авиационных ударов остается высокой: за сутки зафиксировано 206 обстрелов. Российская авиация применяет как корректируемые бомбы, так и неуправляемые ракеты.