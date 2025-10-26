Они погибли дома: в Киеве Россия убила молодую девушку и ее маму

Россияне две ночи подряд атаковали Киев. В результате этого десятки людей получили ранения. Враг во время этого обстрела снова унес жизни гражданских.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Что известно о погибших из-за атаки на Киев?

Россияне снова терроризируют людей и наносят удары по жилым кварталам. Спасатели во время ночной атаки спасли многих людей, медики оказали помощь раненым. Но, к сожалению, трое жителей погибли. Очевидцы говорят, что они отравились дымом от пожара.

Среди погибших – 19-летняя девушка и ее 46-летняя мама. Еще одного человека пытаются идентифицировать.

Погибшие проживали в том доме в Деснянском районе, куда этой злосчастной ночью прилетел дрон. Сейчас там продолжаются аварийно-спасательные работы. Ранения получили 29 человек, среди них – семеро детей.

Работают на местах поражений более сотни спасателей и полицейских, десятки единиц инженерной техники. Ликвидируют последствия попаданий в девятиэтажку и шестнадцатиэтажный дом, разбирают аварийные конструкции, проверяют устойчивость сооружений. На двух локациях до сих пор разбирают завалы после предыдущей атаки – ГСЧС не останавливались ни на минуту, – сообщил министр.

В столице продолжаются аварийно-спасательные работы на местах прилетов / Фото ГСЧС Киева

Пострадавшие жители также получают помощь психологов ГСЧС и полиции, поддержку уже получили около 150 человек. Вблизи домов развернуты штабы полиции и спасателей, где принимают заявления и предоставляют необходимую консультацию.

Что известно об атаке на Киев 26 октября?