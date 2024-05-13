После перерыва Россия снова запустила "Шахеды": где существует опасность
Вечером 13 мая враг начал дроновую атаку на Украину. На Днепропетровщине велася работа ПВО.
Воздушные силы рассказали о движении "Шахедов" с южного востока. Для каких областей и городов существует угроза, передает 24 Канал.
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Паблики пишут о вероятном движении "Шахедов" через ВОТ Бердянского района. С востока в северо-западном направлении. Мониторинговые каналы предупредили о движении БПЛА с Днепропетровщины в направлении Полтавы. Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО на Днепропетровщине. Военные рассказали о движении БПЛА в направлении Павлограда. Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА с юго-востока.
Паблики пишут о вероятном движении "Шахедов" через ВОТ Бердянского района. С востока в северо-западном направлении.
Мониторинговые каналы предупредили о движении БПЛА с Днепропетровщины в направлении Полтавы.
Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО на Днепропетровщине.
Военные рассказали о движении БПЛА в направлении Павлограда.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА с юго-востока.