После перерыва Россия снова запустила "Шахеды": где существует опасность

13 мая 2024, 19:50
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Вечером 13 мая враг начал дроновую атаку на Украину. На Днепропетровщине велася работа ПВО.

Воздушные силы рассказали о движении "Шахедов" с южного востока. Для каких областей и городов существует угроза, передает 24 Канал.

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19:52, 13 мая

Паблики пишут о вероятном движении "Шахедов" через ВОТ Бердянского района. С востока в северо-западном направлении.

19:48, 13 мая

Мониторинговые каналы предупредили о движении БПЛА с Днепропетровщины в направлении Полтавы.

19:47, 13 мая

Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО на Днепропетровщине.

19:31, 13 мая

Военные рассказали о движении БПЛА в направлении Павлограда.

19:11, 13 мая

Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА с юго-востока.

Автор: Анастасія Колеснікова