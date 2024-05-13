После перерыва Россия снова запустила "Шахеды": где существует опасность

Вечером 13 мая враг начал дроновую атаку на Украину. На Днепропетровщине велася работа ПВО.

Воздушные силы рассказали о движении "Шахедов" с южного востока. Для каких областей и городов существует угроза, передает 24 Канал.

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