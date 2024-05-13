Після перерви Росія знову запустила "Шахеди": де існує небезпека
Увечері 13 травня ворог розпочав дронову атаку на Україну. На Дніпропетровщині велася робота ППО.
Повітряні сили розповіли про рух "Шахедів" з південного сходу. Для яких областей та міст існує загроза, передає 24 Канал.
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"Шахеди" рухаються на Кременчук. Пабліки пишуть про ймовірний рух "Шахедів" через ТОТ Бердянського району. Зі сходу в північно-західному напрямку. Моніторингові канали попередили про рух БПЛА з Дніпропетровщини у напрямку Полтави. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО на Дніпропетровщині. Військові розповіли про рух БПЛА в напрямку Павлограду. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА з південного сходу.
"Шахеди" рухаються на Кременчук.
Пабліки пишуть про ймовірний рух "Шахедів" через ТОТ Бердянського району. Зі сходу в північно-західному напрямку.
Моніторингові канали попередили про рух БПЛА з Дніпропетровщини у напрямку Полтави.
Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО на Дніпропетровщині.
Військові розповіли про рух БПЛА в напрямку Павлограду.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА з південного сходу.