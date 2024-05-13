Після перерви Росія знову запустила "Шахеди": де існує небезпека

13 травня 2024, 19:50
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Увечері 13 травня ворог розпочав дронову атаку на Україну. На Дніпропетровщині велася робота ППО.

Повітряні сили розповіли про рух "Шахедів" з південного сходу. Для яких областей та міст існує загроза, передає 24 Канал.

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20:00, 13 травня

"Шахеди" рухаються на Кременчук.

19:52, 13 травня

Пабліки пишуть про ймовірний рух "Шахедів" через ТОТ Бердянського району. Зі сходу в північно-західному напрямку.

19:48, 13 травня

Моніторингові канали попередили про рух БПЛА з Дніпропетровщини у напрямку Полтави.

19:47, 13 травня

Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО на Дніпропетровщині.

19:31, 13 травня

Військові розповіли про рух БПЛА в напрямку Павлограду.

19:11, 13 травня

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БПЛА з південного сходу.

Автор: Анастасія Колеснікова