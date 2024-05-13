Після перерви Росія знову запустила "Шахеди": де існує небезпека

Увечері 13 травня ворог розпочав дронову атаку на Україну. На Дніпропетровщині велася робота ППО.

Повітряні сили розповіли про рух "Шахедів" з південного сходу. Для яких областей та міст існує загроза, передає 24 Канал.

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