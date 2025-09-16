Реакция США на российскую атаку по Польше вызвала неоднозначные ощущения. Ведь американские чиновники усомнились, действительно ли Россия намеренно запустила беспилотники на территорию страны-члена НАТО.

Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала отметил, что такая реакция является позорной и показательной. Она отнюдь не соответствует предыдущим заявлениям Дональда Трампа о сильной и защищенной Европе.

Смотрите также "Есть признаки, что это не случайность": как мир реагирует на атаку "Шахедов" по Польше

Чего хотел достичь Путин?

Ни Польша, ни США не готовы посмотреть в глаза глобальной войне. Безопасность восточного фланга НАТО становится серьезной проблемой. Владимир Путин испытывает Альянс, осуществляет действия, которые имеют характер воздушного вторжения.

По мнению, Олега Постернака, 19 дронов не могли заблудиться. Это не ошибка, поэтому со словами Трампа точно нельзя согласиться. Это спланированная заранее военная конвенционная операция, которая происходила с информационным воздействием на страны НАТО.

Россия настолько обнаглела, что направила два десятка дронов против ключевой страны Альянса. Кремль ничего не ограничивает, это сделали без каких-либо оговорок: нагло, прямо. Россия 10 сентября перешла "красную границу",

– подчеркнул политтехнолог.

После этого Польша закрыла границу с Беларусью. Это правильный и логичный шаг. Больше всего в этой ситуации пострадает Китай, который поставляет товары через эти страны. Кроме этого, Польша решила разместить 40 тысяч военных вдоль границы. Это также важное решение.

А третье, что было нужно, но этого не сделали, – направить 20 – 30 разведывательных дронов в Ленинградскую, Смоленскую, Тверскую области России. Должны были быть симметричные действия, потому что рядовой поляк или немец видят, что против НАТО осуществляют конвенционные действия. Они понимают, что Альянс не может их защитить. Именно это является главной целью Путина в атаке 10 сентября.

Сейчас россияне злорадствуют и радуются, ведь им удалось пошатнуть безопасность НАТО. Самое важное сегодня – это ответить на действия страны-агрессора. Ведь понятно, что следующими после Польши будут Литва, Латвия и Эстония.

Что известно об атаке дронов на Польшу?