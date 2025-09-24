Могу утверждать, – экс-руководитель разведки сказал, будет ли Европа сбивать дроны над Украиной
- Владимир Зеленский заявил о консультациях по привлечению польских и румынских военных для сбивания дронов над Украиной, что может создать прецедент участия НАТО в войне.
- Генерал Николай Маломуж утверждает, что Европа действительно может усилить ПВО Украины, но не непосредственным участием в войне.
Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются консультации по привлечению военных из Польши и Румынии для сбивания дронов над территорией Украины. Это бы создало прецедент участия стран НАТО в войне.
Запад до сих пор испытывает серьезный страх перед Путиным. Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Россия также отреагирует на подобные действия.
Смотрите также География увеличивается: куда уже могут долететь российские беспилотники в Европе
Может ли Европа сбивать дроны над Украиной?
"К сожалению, я могу утверждать, что ни польские, ни румынские, ни прибалтийские военные официально не присоединятся к таким операциям. Сбивать дроны над территорией своих стран они готовы, но не принимать непосредственное участие в войне", – отметил Николай Маломуж.
Кремль постоянно подчеркивает недопустимость размещения западных войск в Украине. Путин даже угрожает, что будет рассматривать их как законные цели. Конечно, это абсурд, ведь именно Россия ведет агрессивную войну, но Запад пока не готов к решительному ответу.
Страны НАТО действительно привлекают ресурсы для сбивания дронов над своей территорией, но также важно передать современные средства Украине. Тогда мы сможем сбивать вражеские цели еще на подлете.
Важно сказать, что пока члены Альянса не могут наносить удары по местам пуска дронов, ракет, производствах и складах. Украина может это делать,
– подчеркнул генерал армии.
Тогда Европа будет защищена от ударов со стороны России. Нужно только инвестировать в Украину, чтобы мы могли эффективнее уничтожать вражеские объекты. Если Запад боится вступать в войну, то достаточно лишь передать нам свое оружие, которое мы сможем применить. Это единственная эффективная модель для противодействия россиянам.
Россия запускает дроны и самолеты по странам НАТО
- Во время атаки по Украине 10 сентября российские дроны залетели на территорию Польши. Говорится о 19 беспилотниках, часть из которых летела со стороны Беларуси. Авиация НАТО поднималась для отражения атаки.
- Впоследствии стало известно, что сразу 3 российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились в воздухе 12 минут и двигались в сторону эстонской столицы. В небо снова поднимали самолеты F-35, после чего российские суда скрылись.
- Уже 23 сентября российские дроны зафиксировали в Дании, Норвегии и Швеции. В Еврокомиссии обещали провести совещание по "стене дронов" на границе ЕС. Там отметили, что сразу 4 страны Евросоюза и НАТО стали целями российской агрессии.