Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжаются консультации по привлечению военных из Польши и Румынии для сбивания дронов над территорией Украины. Это бы создало прецедент участия стран НАТО в войне.

Запад до сих пор испытывает серьезный страх перед Путиным. Об этом в эфире 24 Канала рассказал генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что Россия также отреагирует на подобные действия.

Может ли Европа сбивать дроны над Украиной?

"К сожалению, я могу утверждать, что ни польские, ни румынские, ни прибалтийские военные официально не присоединятся к таким операциям. Сбивать дроны над территорией своих стран они готовы, но не принимать непосредственное участие в войне", – отметил Николай Маломуж.

Кремль постоянно подчеркивает недопустимость размещения западных войск в Украине. Путин даже угрожает, что будет рассматривать их как законные цели. Конечно, это абсурд, ведь именно Россия ведет агрессивную войну, но Запад пока не готов к решительному ответу.

Страны НАТО действительно привлекают ресурсы для сбивания дронов над своей территорией, но также важно передать современные средства Украине. Тогда мы сможем сбивать вражеские цели еще на подлете.

Важно сказать, что пока члены Альянса не могут наносить удары по местам пуска дронов, ракет, производствах и складах. Украина может это делать,

– подчеркнул генерал армии.

Тогда Европа будет защищена от ударов со стороны России. Нужно только инвестировать в Украину, чтобы мы могли эффективнее уничтожать вражеские объекты. Если Запад боится вступать в войну, то достаточно лишь передать нам свое оружие, которое мы сможем применить. Это единственная эффективная модель для противодействия россиянам.

Россия запускает дроны и самолеты по странам НАТО