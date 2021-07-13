Аваков в должности выполнил 39% обещаний, – аналитики
13 июля 2021 , 21:06Читати новину українською
Источник:"Слово і Діло"
После 7-летнего пребывания на посту министра внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. За то время, когда он возглавлял министерство, ему удалось выполнить менее 40% обещанного.
Как выяснили эксперты аналитического портала, Аваков может записать на свой счет выполнение 39% обещаний. Главное из них – создание Национальной полиции.
Все на тему Арсен Аваков подал в отставку
На посту министра Аваков с февраля 2014 года. С тех пор он дал 273 обещания:
- 106 – выполнены,
- 91 – проваленные,
- 76 – находятся в процессе выполнения.
Главные провалы Авакова в должности:
- Наказание бойцов "Беркута" за расстрелы во время Революции Достоинства.
- Задержание экс-президента Виктора Януковича.
- Создание военной полиции.
- Не обеспечение запуска проекта "полицейский офицер общины" на всей Украине. Однако, следует заметить, проект реализован в 18 областях.
- Не обновили полностью состав Кагарлицкого отделения полиции, где совершили изнасилование.
- Не наказаны нарушители во время выборов 2019 года.
Достижения Авакова:
- Создание Нацполиции.
- Ликвидация ГАИ – функции выполняет патрульная полиция.
- Создание киберполиции.
- Повышение зарплат правоохранителям.
- Увольнение в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.
Почему Аваков подал в отставку?
По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, Аваков написал заявление об отставке сам. О таком желании Арахамия знал заранее.
Стоит прочитать Арахамия ответил на слухи об отставке Тарана и МалюськиВажно! На должность министра внутренних дел президент Владимир Зеленский предложил нардепа Дениса Монастырского. Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Вероятно, что за отставку Авакова в Раде будут голосовать 15 июля, за назначение монастырского – 16.
Главные скандалы и провалы Арсена Авакова / Инфографика 24 канала