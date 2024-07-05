Ее во время купания утащил крокодил: в Австралии нашли останки тела 12-летней девочки

На севере Австралии полиция обнаружила в ручье останки тела 12-летней девочки. Ее во время купания схватил крокодил.

Останки пропавшего ребенка были обнаружены через два дня после его исчезновения. Правоохранители направили тело девочки на экспертизу.

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12-летнюю девочку схватил крокодил в водоеме

По словам старшего сержанта полиции Эрики Гибсон останки тела были найдены в речной системе вблизи места исчезновения девушки в коренной общине Палумпа, к юго-западу от столицы Северной территории Дарвина в Австралии.

Гибсон подтвердила, что раны на теле соответствуют нападению крокодила. В настоящее время продолжаются мероприятия по отлову подозреваемого крокодила-убийцы. Власти отметили, что морские крокодилы являются территориальными и считают, что хищник, скорее всего, останется в близлежащих водоемах.

Популяции крокодилов в тропических северных регионах Австралии значительно выросли с тех пор, как в 1970-х годах этот вид получил защиту согласно австралийскому законодательству. Среди морских крокодилов, которые могут жить до 70 лет и продолжают расти в течение всей жизни, достигая длины до 7 метров, наблюдается увеличение доли крупных особей.

Крокодилы представляют значительную опасность в водных путях Северной Территории Австралии.