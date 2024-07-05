Її під час купання потягнув крокодил: в Австралії знайшли рештки тіла 12-річної дівчинки

На півночі Австралії поліція виявила у струмку рештки тіла 12-річної дівчинки. Її під час купання схопив крокодил.

Останки зниклої дитини були виявлені через два дні після її зникнення. Правоохоронці направили тіло дівчинки на експертизу.

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12-річну дівчинку схопив крокодил у водоймі

За словами старшої сержантки поліції Еріки Гібсон рештки тіла були знайдені в річковій системі поблизу місця зникнення дівчини в корінній громаді Палумпа, на південний захід від столиці Північної території Дарвіна в Австралії.

Гібсон підтвердила, що рани на тілі відповідають нападу крокодила. Наразі тривають заходи з виловлювання підозрюваного крокодила-вбивці. Влада зазначила, що морські крокодили є територіальними і вважає, що хижак, швидше за все, залишиться в прилеглих водоймах.

Популяції крокодилів у тропічних північних регіонах Австралії значно зросли відтоді, як у 1970-х роках цей вид отримав захист згідно з австралійським законодавством. Серед морських крокодилів, які можуть жити до 70 років і продовжують рости протягом усього життя, досягаючи довжини до 7 метрів, спостерігається збільшення частки великих особин.

Крокодили становлять значну небезпеку у водних шляхах Північної Території Австралії.