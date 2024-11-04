Ужасное ДТП в Киеве: столкнулись автобус и грузовик, погиб мужчина, есть раненые

В понедельник, 4 ноября, в Киеве произошло масштабное ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

24 Канал сообщает все, что известно об обстоятельствах смерти по состоянию на сейчас. Видео с места аварии обнародовали в телеграмм-каналах.

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Обстоятельства ДТП

Авария произошла на столичных Теремках. Как видно на видео, столкнулись сразу несколько автомобилей. Причем одна из них очень повреждена.

Как видно на видео, столкнулись сразу несколько автомобилей. Причем одна из них очень повреждена.

ДТП в Голосеевском районе: видео

Погиб мужчина

Обновление. По данным полиции, предварительно, столкнулись 4 транспортных средства, погиб мужчина.

Авария произошла утром на улице Академика Заболотного. Среди участников ДТП – автобус и грузовик. Правоохранители сообщили, что в результате аварии есть один погибший, еще один человек получил тяжелые ранения, количество травмированных уточняется.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Момент столкновения попал на видео:

Продолжается ликвидация последствий смертельного ДТП. На месте работают медики, полиция, спасатели.



В результате ДТП есть пострадавшие / Фото с тг-каналов



На месте ДТП работают необходимые службы / Фото с тг-каналов

Предварительные причины ДТП

В телеграмм-каналах со ссылкой на очевидцев говорится, что предварительно, причиной аварии могла стать техническая неисправность одного автомобиля, другое авто влетело в него, а следом ехал автобус, который перелетел через газон рядом с остановкой общественного транспорта, сбил дерево и дорожный знак и вылетел на тротуар, где протаранил киоск, попутно задев припаркованный мерседес.

Автобус вылетел с дороги вблизи остановки общественного транспорта / Фото с тг-каналов

Сейчас точное количество авто, попавших в ДТП неизвестно / Фото с тг-каналов

Что известно о жертвах и пострадавших

В сети сообщают, что один пострадавший вылетел из автомобиля, отлетел на 10 метров, был некоторое время в сознании, но умер до приезда медиков.

"Второй пострадавший умер мгновенно, черепно-мозговая травма, несовместима с жизнью. Еще двое пострадавших, мужчина и женщина госпитализированы", – говорится в сообщении.

Продавчин киоска пришла на работу, но к счастью не успела зайти в киоск. Она не пострадала.

Последствия ДТП / Фото с тг-каналов