Азербайджан послал Украине 380 тонн гуманитарной помощи
12 марта 2022 , 09:52Читати новину українською
Азербайджан послал 380 тонн гуманитарной помощи жителям Украины. Самолет с необходимыми товарами уже вылетел из этой страны.
Они будут доставлены в Украину транзитом через Польшу, сообщают азербайджанские СМИ.
К теме Открывают новые гуманитарные коридоры: список маршрутов
Общий вес гуманитарной помощи составляет 380 тонн. На борту самолета – продовольствие, лекарства и медицинские принадлежности.
Добавим, что Азербайджан ранее отправил в Украину лекарственные препараты и медицинское оборудование.
Интересно – Bayraktar ВСУ "отработали" систему РЭБ россиян: видео