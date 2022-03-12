Азербайджан послал Украине 380 тонн гуманитарной помощи

12 марта 2022 , 09:52
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Азербайджан послал 380 тонн гуманитарной помощи жителям Украины. Самолет с необходимыми товарами уже вылетел из этой страны.

Они будут доставлены в Украину транзитом через Польшу, сообщают азербайджанские СМИ.

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Общий вес гуманитарной помощи составляет 380 тонн. На борту самолета – продовольствие, лекарства и медицинские принадлежности.

Добавим, что Азербайджан ранее отправил в Украину лекарственные препараты и медицинское оборудование.

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Автор: Марія Бондар